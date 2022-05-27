إعادة إنتخاب مراد العضايلة أمينا عاما لجبهة العمل الإسلامي

انتخب أعضاء المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، امس الخميس، مراد العضايلة أمينا عاما للحزب لدورة ثانية مدتها أربع سنوات، متجاوزا منافسه علي أبو السكر في انتخابات شارك بها 550 من أعضاء المؤتمر العام.

وجاء انتخاب العضايلة بعد استكمال المؤتمر العام انتخاب الأعضاء الـ18 المكملين لمجلس شورى الحزب والذي يضم 100 من ‏الأعضاء.

وفاز في الانتخابات التي ترشح لها 43 مرشحا للتنافس على 18 مقعدا منها 6 مقاعد للنساء كل من: حمزة منصور، وائل السقا، ديمة ‏طهبوب، جميل أبو بكر، علي الدروبي، حياة المسيمي، زياد الميتاني، حسن الرياطي، سناء أبو فارس، باسم الروابدة، دعاء جبر، ‏موسى الأقطش، سعود أبو محفوظ، معاذ الخوالدة، أميمة الأخرس، خالد الجهني، معتصم أبو رمان، ميسون دراوشة.

وشارك في انتخابات أعضاء مجلس الشورى المكملين 550 عضوا من المؤتمر العام من أصل 679 عضوا منتخبا، فيما كانت فروع ‏الحزب أتمت انتخاب ممثليها في المجلس وعددهم 80 عضوا يضاف إليهم الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى حكما بحسب ‏التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب.‏

واستكملت فروع الحزب انتخاب 315 عضوا ممثلين لها في المؤتمر العام البالغ عدد أعضائه 679 عضوا منهم أعضاء ‏مجلس الشورى الحالي والمنتخبون للمجلس المقبل، وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع.

وستعقد جلسة لأعضاء مجلس ‏الشورى الجديد بعد نحو شهر من انتخاب الأمين العام الذي سيقدم رؤيته لتشكيل المكتب التنفيذي للحزب ليتم التصويت عليها من قبل ‏أعضاء المجلس، ثم استكمال تشكيل الهيئات القيادية والمحاكم الداخلية في الحزب وفق النظام الأساسي.