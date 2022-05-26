وزير الأوقاف يعلن الترتيبات المتعلقة بموسم الحج لهذا العام

اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن دائرة الحج والعمرة قامت بالإعلان عن التسجيل الأولي للمواطنين الأردنيين عن طريق موقع دائرة الحج والعمرة/ للتسجيل الإلكتروني.

وأضاف الدكتور الخلايلة، انه تم حصر أعداد الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن الإشتراطات السعودية وممن لم يحجوا سابقاً، وذلك لاختيار العدد المقرر لحجاج المملكة وفق معيار الأكبر سناً، علماً أن فترة التسجيل للحج كانت من 13/4/2022م ولغاية 21/4/2022م وقد بلغ عدد المواطنين الذين أبدوا رغبتهم بأداء فريضة الحج (20) ألف مواطن تقريباً.

وأشار الخلايلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، إلى أنه تم اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سناً من مواليد (15/7/1957م) ولغاية (31/12/1958م) ممن سجلوا تسجيل أولي، وكذلك المدخرون في صندوق الحج بنسبة (20%) حسب نظام صندوق الحج.

ودعا الوزير الخلايلة المواطنين الذين انطبق عليهم شرط السن من مواليد (15/7/1957م) إلى (31/12/1958م)مراجعة مراكز التسجيل التي اختاروها أثناء التسجيل الأولي من صباح يوم السبت28/5/2022م ولغاية مساء يوم الخميس 2/6/2022م لأداء القَسَم ولاستلام التصاريح الخاصة بهم ، على أن يكون الحضور شخصيا للأصلاء والفروع من المرشحين لأداء الفريضة مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية وما يثبت المحرمية للنساء، علماً بأن دوام المراكز سيكون لغاية الساعة السادسة مساءً.

وبيّن الخلايلة بأن دائرة الحج والعمرة سترسل رسائل SMS للمواطنين الذي تحققت بهم الشروط، وكذلك يمكن التحقق من حصول المواطن الذي قام بالتسجيل الأولي ضمن الفئة العمرية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة.

كما دعا المواطنين إلى الإسراع في التسجيل ضمن المدة المحددة للتصريح واختيار البرنامج الذي يناسبهم من المكاتب المعتمدة ودفع قيمة الفيشة البنكية وسرعة تجديد جوازات سفرهم إذا كانت منتهية، علماً أن تمديد الجوازات إذا كانت مدة صلاحيتها أقل من عشرة أشهر غير مقبول ويلزم إحضار جواز سفر جديد، مشيرًا إلى أن من يتخلف عن استلام التصريح الخاص به خلال الفترة المذكورة أعلاه يعتبر مستنكفاً ويلغى تصريحه.

ونبّه الخلايلة إلى أن دفع تكاليف برنامج الحج الذي تم اختياره سيكون في حساب أمانات شؤون الحج في احد فروع البنك الإسلامي الأردني واي فواتيركم (باستثناء قيمة تذكرة الطائرة) تدفع للمكتب مباشرة ولا تدخل في الفيشة .

وأشار إلى اشتراط السلطات السعودية إلى تلقي الحجاج وجميع البعثات لقاحات كورونا المعتمدة ولقاح الجمرة الخبيثة (السحايا) و عمل فحص PCR قبل 72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية ، وكما أكد الوزير الخلايلة على ضرورة إلتزام جميع الحجاج بإرتداء الكمامة طيلة فترة الرحلة .

وأكد، أن الوزارة ومن خلال دائرة الحج والعمرة عملت على تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 وبأفضل الأسعار، علماً بأنه تم الإتفاق مع شركات الحج والعمرة المعتمدة حول تكاليف الفئة الثانية (خدمات عادية) لهذه الغاية على الأسعار وبما يتناسب والخدمات المقدمة لكل حاج، حيث قامت اللجنة بتحديد فئتين للسكن من حيث الخدمات:

* الحج بالفئة الأولى (خدمات مميزة) يكون السكن في المدينة المنورة في فنادق مصنفة خمسة نجوم ضمن المنطقة المركزية ولا يزيد بعدها عن بلاط ساحات المسجد النبوي على (400) متر ويكون السكن في مكة المكرمة في فنادق مصنفة خمسة نجوم ضمن مسافة لا تزيد على (500) متر عن ساحات المسجد الحرام وتكون الغرف في جميع الفنادق ثنائية توافق عليها الدائرة ويجوز أن تكون الغرف ثلاثية أو رباعية بأسرة أصلية وليس (أسرّة إضافية) بناءً على طلب الحجاج المسبق إذا كانوا محارم أو أُسرة واحدة شريطة أن تكون مساحة الغرفة تسمح بذلك ومصرح له بإسكان هذا العدد من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية.

وتكون الإقامة في (عرفات) بمخيمات (VIP)واستراحة في مخيم منى مع إمكانية تقديم خدمات إضافية أخرى ، وتكون تكاليف البرنامج حسب ما يتم إختياره ويتم الاتفاق عليه بين الحاج والمكتب بموجب عقد يوقع بينهما يتضمن تفاصيل البرنامج.

* الفئة الثانية (خدمات عادية) سيكون سكن الحجاج في فنادق بمستوى (3) نجوم فما فوق وبمسافة لا تزيد على (1500م) (كيلو ونصف) عن ساحات الحرم و يكون السكن في غرف لا يزيد عدد الأسرة فيها على (4) أربعة أسرة وبحمام داخلي وبمعدل أربعة أمتار مربعة للحاج الواحد وهذا العام تم الاستئجار في منطقة جرول ودوار القشلة. أما في المدينة المنورة فيكون السكن في فنادق ضمن المنطقة المركزية بمستوى (3) نجوم فما فوق في غرف بحمام داخلي لا يزيد عدد الأسرة فيها على (4) أربعة أسرة وبمعدل أربعة أمتار مربعة للحاج الواحد وتكون مدة الإقامة في المدينة المنورة ليلتين .

كما تم تحديد تكاليف الحج هذا العام لتكون لحجاج البر، وهي الفئة الأكبر من عدد الحجاج بحدود (2260) دينار بحافلة عادية وموديل حديث ويرفع المبلغ في حال إختيار الحاج لحافلة (VIP) .

وأما كلفة حجاج الجو فقد بلغت 2240 دينار ( غير شامل ثمن التذكرة) . ويتم الآن دراسة إضافة تكلفة الهدي بعد التواصل مع الجهات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وستكون بحدود (153) دينار ، وقد حافظت الوزارة في هذا الموسم على ثبات مستوى الأسعار رغم اضافة ضرائب جديدة في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل الى (15%) وارتفاع في أسعار خدمات المخيمات أكثر من ضعفي الموسم الأخير وكذلك تم تضمين رسوم تأمين صحي ورسوم تأشيرة لأول مرة.

وعن واقع الخدمات التي ستقدم للحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي قال الخلايلة إن الوزارة تعاقدت على تقديم وجبات الطعام بنظام البوفيه المفتوح للحجاج في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبواقع وجبتين (إفطار وعشاء) مع تقديم جميع الخدمات الفندقية المتكاملة للحجاج وقد حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة طيلة فترة إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تم إضافة خدمات جديدة في مخيمات عرفات ومنى والمزدلفة حيث سيتم تقديم خدمات في المزدلفة ولأول مرة هذا الموسم وتوفير أماكن للإستراحة لفترة بسيطة وكذلك تقديم وجبة طعام ، وأما في مخيم عرفات سيكون هذا العام زيادة في عدد الدورات الصحية والمساحة المتاحة لكل حاج مع توفير صوفابد ، وفي منى سيكون هناك صوفابد لكل حاج مع إعطاء الحجاج مساحات إضافية تصل (1،60) متر مربع للحاج الواحد بدلاً من (80) سم في السنوات السابقة بالإضافة إلى تقديم وجبتي طعام مناسبتين يوم عرفات وأيام منى .

وفيما يتعلق بحافلات النقل قال إن دائرة الحج والعمرة قامت بتحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في حافلات الحجاج من خلال لجنة فنية مكونة من (إدارة الترخيص وهيئة قطاع النقل ودائرة الحج والعمرة) شكلت لهذه الغاية ،مؤكدا أن أهم هذه الشروط ضرورة وجود سائقين اثنين لكل حافلة وان يكون في كل حافلة جهاز عرض مع شاشة بالإضافة لوجود لجنة فنية مشكلة لمرافقة الحافلات في جميع مراحل السفر (معان-المدورة-المدينة المنورة-مكة المكرمة) حيث تم اشتراط أن تكون الحافلات من موديل 2015 فما فوق للمنشأ الأوروبي والمحلي ومن موديل 2018 للمنشأ الآخر، كما قامت الوزارة بوضع مواصفات خاصة لإدخال خدمة النقل بحافلات مميزة(VIP) .

وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بحجاج مسلمي 1948 قال الخلايلة إن الدائرة قامت هذا الموسم بطرح عطاء نقل وإسكان لهم عن طريق الجو وتم إحالة العطاء على أحد الشركات الأردنية المعتمدة لهذا الموسم.

وفي مجال التشريع والتنظيم قال الخلايلة إن دائرة الحج والعمرة أصدرت تعليمات شؤون الحج والتي كرست مبدأ الشراكة مع مكاتب شركات الحج والعمرة المعتمدة لتحقيق هدف الوزارة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبأفضل الأسعار.وقد تـــم اعتماد عدد من المكاتب / والائتلافات لتقديم خدمات الحج لموسم 1443هـ بالخدمات العادية والمتميزة.

وفيما يتعلق بالبعثة الطبية أعلن الخلايلة أنه سيتم تشكيلها بالتنسيق مع وزير الصحة وفق معيار طبيب لكل (280) حاج تقريباً ويشمل أطباء اختصاص وطبيبات بالإضافة إلى الصيادلة والممرضين والممرضات لمرافقة الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي فلسطين 1948 والإشراف على شؤونهم وتقديم المساعدة والخدمة الطبية اللازمة لهم في مساكنهم و سيتم نقل الأدوية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة جوا للحفاظ على سلامتها وفاعليتها.

وأضاف الخلايلة، أنه سيرافق الحجاج الأردنيين بعثة إعلامية بالتنسيق مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) ونقابة الصحفيين الأردنيين لتغطية موسم الحج إعلامياً.

أما في مجال توعية الحجاج قبل السفر إلى الديار المقدسة وإيماناً من الدائرة بأهمية البعد التوعوي والتثقيفي الشامل، بيّن الخلايلة بأن الوزارة أولت الأمر بالغ الأهمية ضمن منظومة متكاملة ابتداء من ضرورة معرفة الحاج لأحكام الحج ومناسكه وانتهاء بالمحاور الصحية والبيئية والمسلكية والأمن والسلامة العامة لتقريب الصورة الحية لرحلة الحج خصوصا إن معظم الحجاج يؤدون هذه الفريضة لأول مرة.

وأكد، أن الدائرة ستقوم بعقد دورات توعية إنعاشية بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام للمملكة للائمة والوعاظ الذين تم تكليفهم لمرافقة الحجاج لإكسابهم المهارات المتنوعة بحيث يخصص لكل حافلة مرشد ديني وبهذا يستطيع الحاج إن يبقى على صلة بأمور مناسك الحج وتعلمها أثناء الرحلة فضلا عن التوعية الدينية العامة وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج والإرشادات الصحية والسلوكية التي تستمر في مساكن الحجاج ومخيماتهم في هذه الرحلة الإيمانية.

وأشار الوزير الخلايلة إلى أن هناك عدداً من الفرق المتخصصة ستقوم بزيارة الحجاج في أماكن سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبشكل يومي وكذلك في المشاعر المقدسة تحقيقا لهذه الغاية.

وستقدم الدائرة كتاب دليل الحاج وبعض النشرات الصحية والإدارية التي تضمنت إرشادات صحية وعامة وفيها بيان لواجبات الحاج ومراكز البعثة على طريق سير قوافل الحجاج في معان والمدورة وحالة عمار وتيماء وعناوين مراكز البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعرفات ومنى وأرقام هواتفها وبيان المسافات على الطريق ومواقع الاستراحات والخدمات العامة.

وفيما يخص مبلغ الـ(200) دينار التي تم دفعها خلال فترة التسجيل الأولى، فستتم إعادتها إلى المواطنين حال إستكمال الإجراءات والترتيبات مع البنك الإسلامي الأردني وسيتم الإعلان عنها لاحقاً .