مؤكداً أنها جريمة حرب وفقًا للمواثيق الدولية.. النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة
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سميرة سعيد تطرح أغنية «يلا روح» باللهجة المغربية/ فيديو
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