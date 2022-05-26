سميرة سعيد تطرح أغنية «يلا روح» باللهجة المغربية/ فيديو

طرحت المطربة المغربية/ المصرية سميرة سعيد، اليوم الخميس، أحدث أغانيها باللهجة المغربية، بعنوان “يلا روح” على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “يلا روح” كمن لمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

وقد نشرت الديفا صورة البوستر الدعائي للأغنية منذ أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «قريبًا أغنيتي المغربية الجديدة يلا روح».

كما أعربت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أغنيتها الجديدة الذي تحمل اسم “مستريحتش”، التي طرحتها على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، يوم الأربعاء الماضي.

وقد نشرت سميرة سعيد عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليه: “سعيدة بتفاعلكم مع أغنية “ما استريحتش”، لتحظى الأغنية بتفاعل المتابعين.