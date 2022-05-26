هكذا تحدث القائد الفذ حسن نصر الله في ذكرى إنتصار 25 ايار وتحرير التراب اللبناني بقوة المقاومة ودون قيد او شرط/ فيديو
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جرينتش+2 12:29
بيت العنكبوت.. 3 شبان فلسطينيين تسللوا إلى موقع لجيش العدو بالضفة وتجولوا فيه ساعتين وانسحبوا بينما الجنود نيام
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