بيت العنكبوت.. 3 شبان فلسطينيين تسللوا إلى موقع لجيش العدو بالضفة وتجولوا فيه ساعتين وانسحبوا بينما الجنود نيام

كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الخميس، عن اختراق جديد في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله.

وقالت القناة، إن ثلاثة فلسطينيين تسللوا صباح أمس إلى معسكر لجيش الاحتلال مقام على أراضي رام الله بعد أن قصوا السياج، وتجولوا في الموقع لأكثر من ساعتين دون أن يلاحظهم أحد، إذ كان عشرات الجنود يغطون في النوم، قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام.

واضافت القناة، أن الشبان الفلسطينيين كانوا ينوون الاستيلاء على ذخائر أو معدات عسكرية من الموقع، دون ان توضح إن كانوا قد نجحوا او فشلوا في ذلك.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع جيش الاحتلال للتسلل من قبل فلسطينيين والاستيلاء على ذخائر، حيث وجه ضباط سابقون انتقادات قاسية لقيادة الجيش بسبب عدم علاج هذه الثغرات التي تعكس جانباً من التقصير، كما يقولون.