الامة العربية ما زالت بخير.. مجلس النواب العراقي يُصوت اليوم بالإجمـــــــــاع على قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني"
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جرينتش+2 06:16
الامة العربية ما زالت بخير.. مجلس النواب العراقي يُصوت اليوم بالإجمـــــــــاع على قانون تجريم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”
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