أجواء حارة في اغلب المناطق من اليوم الخميس حتى الاحد

ترتفع اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

ويتعمق السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي ( 5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد، حارة في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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