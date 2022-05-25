الملك: أنجزنا فصلاً جديداً من البناء والتطوير، ونتطلع لتجاوز أوامر الدفاع في الأشهر القليلة المقبلة لطي صفحة كورونا
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جرينتش+2 01:46
فظاعة.. مصرع 21 شخصاً بينهم 18 طفلاً بجريمة إطلاق نار في تكساس، وبايدن يهاجم “لوبي الاسلحة” ويأمر بتنكيس الأعلام
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