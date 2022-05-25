طليق عبلة كامل ينفي شائعة مرضها واعتزالها التمثيل

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل خلال الساعات الأخيرة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة اعتزالها الفن،

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة عن عبلة كامل، فمن حين إلى آخر تنتشر شائعات مختلفة متعلقة بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، ولكن سرعان ما يتم نفى هذه الشائعات من قبل نقابة الممثلين، أو طليق الفنانة ووالد أبنائها أحمد كمال، حيث تختلف الشائعات، إما بالمرض، أو بالاعتزال، ومرة ثالثة أنها تتنقل بين موائد الرحمن في شهر رمضان الماضى.

اعتزال عبلة كامل هو حديث السوشيال ميديا ، فهى واحدة من أكثر الشخصيات الحاضرة بقوة في هذا العالم الافتراضى، بفضل الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، وبفضل “الكوميكس” التى تكون دائما بطلته

منذ أيام قليلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع من لقاء الفنانة الكبيرة خبر اعتزال عبلة كامل، مع الإعلامى الكبير عماد أديب، والذى أجرى معها اللقاء في فترة تألقها في نهاية التسعينيات أي قبل أكثر من 25 عاما، رغم أن عبلة كامل لا تظهر كثيرا في البرامج التليفزيونية.

وقد تحدث جمال العدل في لقاء صحفي عن علاقته بالفنانة عبلة كامل فقال: “تمنيت العمل مع عبلة كامل العمل من سنتين ورحت لها البيت وجات لي المكتب وقالت لي أنا تعبانة وقالت لي أنا خايفة وصحتي وأنا أتمنى وحاولت أقنعها بس هي مش عاوزة وحاولت أكلمها في التليفون وبكلم بناتها وبكلم طليقها”. هذه التصريحات تسببت في حيرة وتساؤلات كثيرة من الجمهور.

أحدثت هذه التصريحات الأخيرة للمنتج المصري جمال العدل، حالة من الحزن لدى جمهور، بعدما كان ينتظر رؤيتها على الشاشة في أقرب وقت.

لكن الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل، أكد أن الأخيرة لم تقرر الاعتزال نهائيا، وأن ابتعادها حاليا بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا، وعودتها ستكون في الوقت الذي تراه مناسبا لها.. واضاف أن القرار في يدها وهى من تقرر الاستمرار أو الاعتزال.

وابتعدت عبلة كامل عن الشاشة لنحو أربع سنوات، وكان آخر أعمالها الجزء الخامس من ”سلسال الدم“ في 2018، وهو من بطولة رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أحمد بدير، أحمد سلامة، منة فضالي، أميرة هاني، وجيهان قمري، تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

وخلال السنوات الأربع الماضية يعيد الجمهور نشر مقاطع من اللقاءات التلفزيونية النادرة التي ظهرت بها أو مشاهد من أعمالها الدرامية والسينمائية البارزة، معبرين عن شوقهم للفنانة.

وكان المخرج أحمد كمال قد صرح مؤخرا: ”ما زال لدى عبلة الكثير لتقدمه بالفترة المقبلة، وهي مشتاقة لجمهورها مثلما هم مشتاقون لها، لكن ما أطلبه أن لا يتم تصديق الشائعات التي تخرج عليها من وقت لآخر، فهي بصحة جيدة وتعيش حياة سعيدة وسط أولادها وأحفادها، كما أنها لا تحب الظهور الإعلامي أو التواجد تحت الأضواء إلا داخل أماكن التصوير لو كانت مرتبطة بعمل فني، وفيما عدا ذلك هي تعيش مع أسرتها كأي سيدة مصرية، وللأسف البعض يستغل ذلك لنشر الشائعات؛ لأنهم يعلمون جيدا أنها لم تخرج للرد عليها“.

الجدير بالذكر أن هناك عددا من الشائعات التي تم تداولها عن الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها أنها تعرضت لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى وتبين أنها مصابة بمرض السرطان، كما طالها شائعات الوفاة عدة مرات.

وقد خرج نقيب الفنانين أشرف زكي ليرد على تلك الشائعات؛ مؤكدا أن الفنانة القديرة بصحة جيدة، وطلب من المواقع الفنية تحري الدقة في نقل الأخبار؛ مراعاة لمشاعر عبلة كامل وعائلتها والجمهور.