الملك: أنجزنا فصلاً جديداً من البناء والتطوير، ونتطلع لتجاوز أوامر الدفاع في الأشهر القليلة المقبلة لطي صفحة كورونا
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طليق عبلة كامل ينفي شائعة مرضها واعتزالها التمثيل
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