حزب البعث لا ينسى ثأره.. السلطات الامريكية تعتقل بعثياً عراقياً خطط لاغتيال بوش الابن بمدينة دلاس في تكساس

واشنطن – اعتقلت السلطات الأميركية، امس الثلاثاء، عراقيا بحزب البعث العراقي السابق، ووجّهت إليه تهمة التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بتخطيط من جماعة مقرها قطر.

وقالت النيابة العامة في أوهايو، في بيان، إنّ المدعو شهاب أحمد شهاب (52 عاماً) متّهم بـ”مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش”.

وأوضح البيان أنّ شهاب حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم، وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق (2001-2009).

ووصل شهاب بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية، وأقام بين كولومبوس في ولاية أوهايو (شمال) وإنديانابوليس قبل أن يطلب اللجوء.

كما حاول المتّهم مساعدة رجل، اعتقد أنّه عراقي، على الهجرة إلى الولايات المتحدة لقاء مبلغ مالي، ليكتشف لاحقا انه مخبر يعمل لحساب مكتب التحقيقات الفدرالي(أف بي آي).

وأوضحت النيابة العامة أنّه “في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 تلقّى شهاب عشرات آلاف الدولارات” لتأمين وصول هذا الشخص الذي “كان في الحقيقة مختلقاً”.. مشيرة إلى أن “التواصل كان منسّقاً تحت إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وجاء في وثيقة نشرها “أف بي آي”، امس الثلاثاء، أنّ أفراد الفريق “أرادوا قتل الرئيس الأسبق بوش، لأنه مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين” بعد تدخلّه العسكري في العراق الذي بدأ عام 2003.

وأبلغ شهاب رجلاً كان في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي، أنّ عضوين سابقين في حزب البعث الذي حكم العراق لعقود، كان يفترض ان ينفّذا عملية اغتيال بوش بمساعدة عناصر من مجموعة تسمّى “الرائد”، وأكّد المتّهم أنّه عضو في هذه المجموعة

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي ان شهاب عضو فعال في مجموعات ل حزب البعث تنشط على تطبيق واتساب.

وفي محادثة اخرى مع المخبر، قال شهاب انه اجرى اتصالات مؤخرا مع صديق مقيم في دولة خليجية، كان وزيرا سابقا في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ولديه إمكانية الوصول الى مبالغ مالية كبيرة.

وذكر “أف بي آي” ان شهاب يصف نفسه بأنه “جندي ينتظر التوجيهات من القيادة”، كما اتهمه مكتب التحقيقات بالتخطيط لتزويد عناصر متطرفة بمواد معدة للاستخدام في مخطط الاغتيال.

وكانت الولايات المتحدة تحت ادارة بوش الابن قد غزت العراق في 2003 واسقطت نظام صدام وفككت البلاد، لتبدأ في اعقاب ذلك اعمال عنف أودت بحياة مئات الالاف من العراقيين وشردت الملايين.