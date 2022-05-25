توقيف لصين 15 يوماً سرقا محول كهرباء مستشفى باربد

أوقف مدعي عام اربد، شخصين 15 يوما لكل منهما بجرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.

وأسند المدعي العام إليهما جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

و يشار إلى أن الجرم المسند إليهما يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، بالإضافة إلى تضمين مرتكب الجرم قيمة المسروقات و النفقات القضائية و الإدارية.

كما أن للمحكمة أن تقضي بعزل مرتكب الجرم من العمل و الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار مع عدم استعمال الأسباب المخففة، وتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر وفقا لإحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

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