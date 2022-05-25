الملك: أنجزنا فصلاً جديداً من البناء والتطوير، ونتطلع لتجاوز أوامر الدفاع في الأشهر القليلة المقبلة لطي صفحة كورونا
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جرينتش+2 01:46
استشهاد الفتى غيث رفيق يامين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال فجر اليوم في محيط قبر يوسف بنابلس
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