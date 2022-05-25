استشهاد الفتى غيث رفيق يامين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال فجر اليوم في محيط قبر يوسف بنابلس

نابلس – استشهد، فجر اليوم الأربعاء، الفتى غيث رفيق يامين (16 عاماً)، كما أصيب 75 مواطناً، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت أن الفتى يامين قد نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي وهو بحالة حرجة جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، ثم أعلنت بعد نحو 20 دقيقة عن استشهاده متأثراً بإصابته.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن 15 مواطناً أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز وآخر تعرض للسقوط، خلال المواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر أثناء نقل حالة ولادة، ما أدى إلى اختناق الطاقم، مشيرا إلى أن المريضة نقلت إلى مستشفى رفيديا.

وشهد محيط قبر يوسف مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين للموقع بحجة إقامة صلواتهم التلمودية فيه.