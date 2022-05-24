مواطن مغربي يُحمّل عبد الناصر سلاماً حاراً لإسماعيل ياسين/ فيديو

حلت اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي العبقري إسماعيل ياسين، الملقب بـ”أبو ضحكة جنان”، حيث رحل عن عالمنا عام 1972، بعدما أضحك الملايين خلال أفلامه الكوميدية التى قدمها على مدار مشواره الفنى، والتى جعلته ملك ملوك الكوميديا فى مصر والوطن العربى، حيث أشتهر بضحكته المميزة، التي مازال الجمهور العربي يفرح لها وينتظرها لدى عرض أفلامه القديمة .

ولد إسماعيل يس بالسويس فى 15 سبتمبر 1915، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلاً، ودخل بعدها بفترة والده الصائغ السجن بسبب إفلاسه وتراكم الديون عليه، ووجد إسماعيل يس نفسه فجأة في الشارع وهو مازال في الابتدائية، ولم يجد من يعيله فترك المدرسة وعمل في بعض المهن الصغيرة ليعيل نفسه، فعمل مناديا للسيارات في موقف للسيارات بالسويس، وعندما بلغ الثامنة عشرة سافر إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات سعيا وراء حلمه بأن يصير مطربًا. حيث تأثر اسماعيل ياسين منذ صغره بالموسيقار محمد عبد الوهاب وأعد لنفسه ليكون مطربًا، ثم غنى بالفعل في الأفراح و المقاهي، ثم نزح إلى القاهرة.

التحق بفرق فنية كانت معروفة، ومنها فرقة بديعة مصابني، إلا أن جميع هذه الفرق رفضت عمل إسماعيل كمطرب، واختارت له أن يكون مونولوجستاً، وذاع صيته كمونولوجست إلى أن اختاره فؤاد الجزايرلي لدور صغير في فيلم “خلف الحبايب”، وهو أول ظهور سينمائي له بعد 9 سنوات من عمله في الفرق الغنائية والاستعراضية إلى أن استطاع إثبات تميزه في السينما وأصبح أحد أبرز نجومها.

ساهم ياسين في المسرح الكوميدي بأعمال متميزة، وكون فرقة تحمل اسمه ظلت تعمل على مدى 12 عاما، قدم خلالها أكثر من 50 مسرحية، وبدءا من 1960 تدهورت صحته وبدأ يشارك في أفلام دون المستوى، وسافر للبنان للمشاركة في بعض الأفلام هناك، وعاد للقاهرة في 1968 ليقدم فيلمين هما عصابة النساء، وطريق الخطايا.

حظي اسماعيل ياسين بجماهيرية كبيرة عبر مسيرة الطويلة من الأفلام والأعمال الذى خلدها باسمه، حيث يعتبر الفنان العربي الوحيد الذى يمتلك أفلاما باسمه، من مثل “إسماعيل ياسين في البوليس”، إسماعيل ياسين في الطيران”، “اسماعيل ياسين في الاسطول” وغيرها من الأعمال.

ومن فرط النجاح الكبير لـ إسماعيل ياسين والجماهيرية العريضة الذى حققها حدث موقف غريب دلل على اتساع شعبيته، ذلك أثناء تواجد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المغرب، وهناك قابله احد المغاربة الذي قال له : “يا ريس، سلم لي على إسماعيل ياسين”، ليدرك ناصر أهمية وتأثير الفنانين المصريين في الوطن العربي بهذه الدرجة.

الرواية رواها أكثر من شخص، مما اكدوا صحتها، ومنهم الفنان الراحل نور الشريف، والماكيير محمد عشوب.

وأكد عشوب أن رد فعل عبد الناصر كان الضحك الشديد، لفرحته بأن فناني مصر لهم كل هذا التأثير الشديد الذى أنسى المواطن المغربي مهابة الزعيم المصري الكبير لدرجة تحميله السلام لاسماعيل ياسين.

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الاحتفال بالذكرى الـ50 للفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، وذلك في الدورة الـ38 المزمع إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، حيث قدّم مشوارًا سينمائيا ثريًا مليئًا بالأعمال الفنية المهمة.

ومن المقرر أن يتم تكريم اسم الفنان الراحل خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تقديم كتاب عن أهم أعماله الفنية للكاتب منير إبراهيم، وسيتم توزيعه خلال فعاليات الدورة.