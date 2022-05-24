مستو ينفي شائعة إغلاق المجال الجوي الأردني

صرح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عارٍ عن الصحة تماماً.

وأكد مستو أن أجواء المملكة لم تغلق بتاتاً، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف، موضحاً أن ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

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