محافظة: مناهج جديدة لمباحث العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية

قال رئيس المجلس الأعلى للمناهج عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح مناهج جديدة لمادتي العلوم والرياضيات في مرحلة الثانوية العامة، وهي مباحث “الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الأرض”.

وبيّن محافظة، خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية، أن التحديث فقط على العلوم والرياضات؛ والباقي لا تغيير عليها للثانوية العامة “التوجيهي”.

وقال وزير التربية والتعليم وجيه عويس، خلال الاجتماع، إن الوزارة لديها 4 آلاف شاغر للمعلمين، لكن الوزارة بحاجة إلى 10 آلاف معلم.

وأضاف عويس، أن النقطة الأهم لدى الوزارة هي تدريب وتأهيل المعلمين.

وتابع: سنطبق قوانين التوجيهي التركي على التوجيهي السوداني والمصري، بعد إقبال الطلبة عليهما للحصول على شهادة الثانونية منهما.

وعن مباني المدارس في الأردن، أشار إلى وجود 700 مدرسة مستأجرة، لافتا النظر إلى أن معظم المدارس لا تناسب البيئة التعليمية.