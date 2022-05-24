ضمن جولة له تشمل مصر وتركيا.. ابن سلمان يزور الاردن اوائل الشهر المقبل في مبادرة لتنشيط العلاقات الثنائية الفاترة

يبدأ ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، جولة خارجية، خلال أيام، تشمل عدة دول، أبرزها مصر والأردن وتركيا.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر، الإثنين، فإن الجولة من المنتظر أن تشمل أيضا اليونان وقبرص، وأن “بن سلمان” سيبحث خلالها قضايا إقليمية وعالمية، ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين بالمملكة يرتبون مواعيد زيارات ولي العهد مع تلك الدول.

وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل يونيو/حزيران على أقرب تقدير.

وفي وقت سابق، امس الإثنين، نقل موقع “عربي بوست” عن مصادر أن “بن سلمان” سيزور الجزائر، فيما لم يعرف إذا كانت الدولة الأفريقية ضمن الجولة التي تحدثت عنها “رويترز”.

والإثنين أيضا، دعا الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، ولي العهد السعودي لزيارة أنقرة، معربا عن أمله في استضافته خلال أيام، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وكان الرئيس التركي قد زار السعودية في 28 أبريل/نيسان الماضي، مدشنا مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توتر كبير حدث تحت وقع عدة ملفات، من ضمنها أزمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، وهي الأزمة التي قادت خلالها أنقرة جهودا دولية لإحراج ولي العهد السعودي، باعتباره مسؤولا عما حدث.

وتباحث “أردوغان”، خلال زيارته إلى السعودية، مع العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وولي عهده.