"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس بالقدس خططت لخطف جنود يهود واغتيال النائب بن غفير واستخدام طائرات بدون طيار
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جار السوء.. اردوغان يُلغي وجود رئيس وزراء اليونان، ويعلن استئاف جريمة غزو الاراضي السورية بعمق 30 كم
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