الأسد يهنئ الرئيس اللبناني بعيد التحرير، ويؤكد ان إنتصار 25 أيار قد أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها

وجّه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأكد الرئيس السوري أنّ الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاماً “سيبقى محطة تاريخية مشرفة لأنّه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات الاحتلال”.

وقال الأسد، في رسالته، إنّ الانتصار “أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها باعتبارها حقاً طبيعياً لأي شعب تنتهك سيادة بلاده”، مضيفاً أنّ “ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائماً في الوجدان”.

وختم الأسد رسالته: “سيبقى هؤلاء الأبطال نموذجاً في البذل والعطاء والتفاني في سبيل الأوطان”.

ومن المعروف ان لبنان يحتفل في 25 أيار/مايو بـ”عيد المقاومة التحرير” الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن جنوب لبنان وقراه في العام 2000.

وسيطلُّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة والنصف (8:30) من مساء غدٍ الأربعاء 25 أيار 2022 عبر شاشة قناة المنار لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.