"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس بالقدس خططت لخطف جنود يهود واغتيال النائب بن غفير واستخدام طائرات بدون طيار
أهم العناوين
جرينتش+2 07:35
الأسد يهنئ الرئيس اللبناني بعيد التحرير، ويؤكد ان إنتصار 25 أيار قد أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني