"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس بالقدس خططت لخطف جنود يهود واغتيال النائب بن غفير واستخدام طائرات بدون طيار
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أسوشيتد برس: الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة.. إسرائيلية
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