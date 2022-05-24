أجواء معتدلة اليوم الثلاثاء، وارتفاع الحرارة غدًا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، لتسجل اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة (3-4) درجات، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.