باستثاء دائرة الطوارئ.. مستشفى الجامعة يعطل أعماله الخميس المقبل

قرر مستشفى الجامعة الأردنية تعطيل أعماله يوم الخميس المقبل، بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ76، وتماشيا مع بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

كما قرر المستشفى، في بيانه اليوم الاثنين، إنهاء دوام يوم الأربعاء الساعة الثانية ظهراً، مستثنيا من القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك، علماً ان دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار الساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة

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