القائمة الكاملة باسماء 66 قاضياً شرعياً مشمولين بالترفيع والتعيين في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع 49 قاضياً شرعياً في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة، اعتبارا من الأول من حزيران المقبل.

كما صدرت الإرادة بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بتعيين 17 قاضياً شرعياً في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة، وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من تموز المقبل.

أسماء القضاة المرفعين

1ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان سالم سلامه الحمادين المدعي العام الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

2ـ ترفيع فضيلة الشيخ صالح سلامه مصطفى الصمادي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

3ـ ترفيع فضيلة الشيخ زياد عبد المجيد عبد الله العربيات القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

4ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور جهاد احمد مجلي القضاه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

5ـ ترفيع فضيلة الشيخ اياد محمد الابراهيم الخطايبه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

6ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور وديع عبد المعطي سعود ابداح القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

7ـ ترفيع فضيلة الشيخ علي ابراهيم مصطفى عبابنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

8ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد هاشم محمد عزام القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

9ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور زياد سامي جدعان الحجاج مفتش المحاكم الشرعية الاقدم درجة الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

10ـ ترفيع فضيلة الشيخ خليل محمد عياد السكر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

11ـ ترفيع فضيلة الشيخ فخري محمد سالم الطراونه القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

12ـ ترفيع فضيلة الشيخ عاصم عبد الرحيم محمد عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

13ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور مناور عبدربه رجا العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

14ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم عبد الرحمن يونس القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

15ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور احمد عبد الهادي محمود اعمر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

16ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور جمال علي ابراهيم التميمي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

17ـ ترفيع فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

18ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور طايل سليمان خليل الرحامنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

19ـ ترفيع فضيلة الشيخ غالب كريم مفلح السمارنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

20ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور قاسم محمد محمد بني بكر القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

21ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور صهيب عبد الله بشير الشخانبة مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

22ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور محمد احمد محمد الطهراوي القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

23ـ ترفيع فضيلة الشيخ علي سليمان محمد النعيمات القاضي في محكمة البتراء الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

24ـ ترفيع فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

25ـ ترفيع فضيلة الشيخ فؤاد علي عبد الله الشياب القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

26ـ ترفيع فضيلة الشيخ حسن قريان خليف النهود القاضي في محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

27ـ ترفيع فضيلة الشيخ أحمد نضال عبد الوهاب القطيشات القاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

28ـ ترفيع فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور القاضي في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة

29ـ ترفيع فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين القاضي في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

30ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد حسين احمد ابو عوده القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية – القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

31ـ ترفيع فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

32ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور احمد علي عبد القادر ربابعه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

33ـ ترفيع فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

34ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد خليل عبد المهدي المبيضين القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

35ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور وليد خالد محمود بكليزي القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

36ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان القاضي في محكمة الازرق الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

37ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد مسلم مشاقبه القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

38ـ ترفيع فضيلة الشيخ شادي مطلق عبد الله الروسان القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

39ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

40ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور ايهم يحيى حسين عواد القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

41ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

42ـ ترفيع فضيلة الشيخ هود احمد محمد الضامن القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

43ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور بهاء احمد محمد الخلايله القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

44ـ ترفيع فضيلة الشيخ انس ياسين محمود الخرابشه القاضي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

45ـ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور زيد احمد عبد الزعبي القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

46ـ ترفيع فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التنفيذ الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

47ـ ترفيع فضيلة الشيخ بسمان عمر ياسين الزعبي القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

48ـ ترفيع فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابو كف مدعي عام محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

49ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

أسماء القضاة المعينين

1ـ تعيين فضيلة الشيخ طارق حمد محمد الحويان الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية-القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

2ـ تعيين فضيلة الشيخ محمد علي يوسف ابوعيد الكاتب في محكمة استئناف عمان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

3ـ تعيين فضيلة الشيخ مهاجر عثمان محمد المناصره الكاتب في محكمة استئناف عمان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

4ـ تعيين فضيلة الشيخ انس عبد الله عوده القرعان الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

5ـ تعيين فضيلة الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع الكاتب في محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عي الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

6ـ تعيين فضيلة الشيخ علاء محمد احمد المومني الكاتب في محكمة كفرنجه الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الكوره الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

7ـ تعيين فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاة الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة السلط الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

8ـ تعيين فضيلة الشيخ معاويه حسان عبد اللطيف النابلسي الكاتب في محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

9ـ تعيين فضيلة الشيخ عاصم محمد سالم القطاونه الكاتب في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة معان الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

0ـ تعيين فضيلة الشيخ عيسى محمد احمد الغزو الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

11ـ تعيين فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبد الرحمن اسعد الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

12ـ تعيين فضيلة الشيخ قتيبه محمود محسن ابو الفوارس الكاتب في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

13ـ تعيين فضيلة الشيخ احمد فايز احمد الخلايله الكاتب في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

14ـ تعيين فضيلة الشيخ احمد حماد يوسف ابو عيد الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التنفيذ بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

15ـ تعيين فضيلة الشيخ رائد عامر سعد الدين درويش رئيس كتاب محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الجفر الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

16ـ تعيين فضيلة الشيخ عبد الله محمد لطفي عيد الكاتب في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة القصرالابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

17ـ تعيين فضيلة الشيخ انس احمد جويعد النعيمات الكاتب في محكمة استئناف معان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.