الآتي أعظم.. مظاهرة طلابية ترفع أعلام فلسطين في قلب جامعة بن غوريون بمدينة بئر السبع تثير هلع الصهاينة/ فيديو

شهدت جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، اليوم الاثنين، تظاهرة حمل خلالها مئات الطلاب الأعلام الفلسطينية، ما أثار ضجة واسعة.

وفي مقابل التظاهرة التي نظمت إحياء لذكرى النكبة، رفع عشرات الطلاب الإسرائيليين (اليهود)، الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات مناوئة للمشاركين في التظاهرة المضادة، بحسب قناة “كان” الرسمية.

وقالت القناة، إن جامعة بن غوريون أغلقت أبوابها لمنع دخول مواطنين إسرائيليين كانوا يحملون أعلام إسرائيلية في الخارج، حفاظا على سلامة الطلاب.

وقال رئيس بلدية بئر السبع في مقابلة مع القناة الإسرائيلية تعليقا رفع الأعلام الفلسطينية داخل حرم الجامعة: “أشعر بالخجل والغضب، العائلات الثكلى في المدينة تشاهد ولا تصدق”.

وأضاف رئيس البلدية: “أشعر بالخجل، يلوحون بالأعلام الفلسطينية في الحرم الجامعي الذي نموله، لقد حان الوقت لأن نستيقظ.. هناك تحد لدولة إسرائيل داخل الحرم الجامعي الإسرائيلي. يجب عدم التسليم بذلك، هذه وصمة عار”.

من جانبها، قالت الجامعة الإسرائيلية في بيان: “بعد يومين من يوم التنوع العالمي، أثبتنا مرة أخرى أن حرمنا الجامعي يضم طلابا وطالبات من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي ولديهم مجموعة متنوعة من الآراء والرؤى”.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية أحيا الفلسطينيون في الداخل الإسرائيلي والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ذكرى النكبة الـ 74 لبلدهم، التي تؤرخ لإعلان تأسيس إسرائيل على أنقاض فلسطين التاريخية.

אוניברסיטת בן גוריון אישרה הפגנה עם דגלי פלסטין מול הפגנה של סטודנטים עם דגלי ישראל. האוניברסיטה מנעה כניסה של תושבים עם דגלי ישראל לקמפוס בטענה לשמירה על שלום הציבור@pozailov1 pic.twitter.com/E3SQTyOKCa — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2022

الطلاب العرب في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع يحيون ذكرى #النكبة اليوم الاثنين pic.twitter.com/GRyahrOGoN — موقع عرب 48 (@arab48website) May 23, 2022