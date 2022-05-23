احتفاءً بعيد الاستقلال.. تعطيل دوام البنوك الخميس المقبل

قرر البنك المركزي الأردني تعطيل أعماله وأعمال البنوك المرخصة في المملكة يوم الخميس المقبل؛ احتفاءً بعيد الاستقلال 76 للمملكة الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

وحدد دوام موظفي البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة يوم الأربعاء الموافق 25 /5 /2022 حتى الساعة 2 من بعد الظهر، وذلك لإتاحة المجال أمامهم لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة بمختلف المحافظات.

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