إغلاق مصنع مواد تجميل مخالف للمواصفات في عمان

أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء – مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات، بالتعاون مع مديرية الأمن العام – الإدارة الملكية لحماية البيئة، مصنعًا مخالفًا لمواد التجميل في العاصمة عمان.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط كمية من كريمات الجسم والشامبو ومواد التجميل المصنعة باستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، في المصنع، قدرت بنحو 30 طنا.

وأضاف أنه تم التحفظ على المواد المضبوطة وإغلاق المصنع بالشمع الأحمر، والمباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليه.

يذكر أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة، تنفذ جولات تفتيشية دورية لأماكن تصنيع مستحضرات التجميل للمتابعة الحثيثة لمأمونيتها وجودتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] Jo، وعبر تطبيق “الواتس آب” على الرقم (0795632000).

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