أجواء معتدلة اليوم الاثنين وغدًا، وارتفاع الحرارة فيما بعد

تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الاجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يومي الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرا الخميس ، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار على فترات في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 29 – 16، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الاغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 21، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.

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