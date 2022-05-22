مركز مكافحة الأوبئة يؤكد أهمية رفع الوعي الصحي حول جدري القرود

أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أهمية رفع الوعي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول مرض “جدري القرود”.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى مناقشة الوضع الوبائي المتعلق بالمرض، لوضع الإجراءات الخاصة بالوقاية منه، وآلية التعامل مع الحالات المشتبهة في حال حدوثها.

وقد ضم الاجتماع التنسيقي الذي عقده المركز، المعنيين من مديريتي الأمراض السارية والمختبرات المركزية في وزارة الصحة، حيث جرى الاتفاق على آلية الرصد والتبليغ عن الحالات المحتملة، وطريقة أخذ العينات ونقلها إلى المختبرات المركزية بطريقة آمنة.