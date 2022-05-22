محكمة العدو في الناصرة تحكم اليوم الاحد بالسجن 5 سنوات إضافية وغرامة مالية كبيرة على أبطال "نفق الحرية"/ فيديو
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محكمة العدو في الناصرة تحكم اليوم الاحد بالسجن 5 سنوات إضافية وغرامة مالية كبيرة على أبطال “نفق الحرية”/ فيديو
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