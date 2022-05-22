محكمة العدو في الناصرة تحكم اليوم الاحد بالسجن 5 سنوات إضافية وغرامة مالية كبيرة على أبطال “نفق الحرية”/ فيديو

أصدرت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الأحد، حكمها بالسّجن خمس سنوات تضاف على أحكام السّجن السابقة على أسرى نفق الحرية الذي تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع العام الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.

ووفقًا لهيئة شوون الأسرى، فإن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن مدة 5 سنوات إضافية، وغرامة قيمتها 5 آلاف شيقل على الأسرى: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، وجميعهم من محافظة جنين.

وكان الأسرى الستة قد تمكنوا في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن “جلبوع” عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

من جهته أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن محكمة الاحتلال حكمت على مساعدي أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة 2000 شيكل.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسير يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من مغادرة سجن جلبوع عبر النفق: “لا يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المستحيل، واستطعنا أن نخترق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلًا، نحن وصلنا إليه”.

وقال محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد، إن قاضية محكمة الاحتلال في الناصرة نطقت بالحكم المماثل على الأسير زكريا الزبيدي ب 5 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف شيقل رغم عدم تواجده في قاعة المحكمة.

وبيّن أن هيئة الأسرى ستقدم استئنافًا ضد قرار محكمة الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية الـستة.

#فيديو| أسرى نفق الحرية خلال جلسة محاكمتهم اليوم pic.twitter.com/EfTZpihQAb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 22, 2022