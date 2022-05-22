قائمة منح وقروض ميسرة للأردن بمليارات الدولارات.. اين تُنفق؟؟

"يديعوت أحرونوت" تكشف عن استعدادات "حماس والجهاد" للمعركة المقبلة في ضوء تطور سلاحهما بعد "سيف القدس"
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