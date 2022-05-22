شجار بين إلهام شاهين وغادة إبراهيم في جنازة سمير صبري/ فيديو

نفت الفنانة إلهام شاهين ما أثير عن وقوع مشاجرة مع الفنانة غادة إبراهيم خلال جنازة الفنان سمير صبري امس السبت.

وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة “mbc مصر”: “لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر، فأنا خرجت من المسجد، وركبت سيارة الفنانة ليلى علوي، ورحلنا، فأنا لست موجودة في الواقعة من الأساس”..

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المهن التمثيلية تقرر إيقاف «غادة إبراهيم»

.وفي سياق متصل قررت إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن التمثيل والعمل طرف النقابة، وذلك لما بدر منها من مخالفات تسيئ لكل الفنانين خلال جنازة الفنان القدير الراحل سمير صبري.

وجاء بيان النقابة كالتالي: «قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات».

وحكت غادة إبراهيم ما حدث معها خلال الجنازة موضحة إن «إلهام شاهين» منعتها من ركوب أوتوبيس الفنانين الذي سينقلهم إلى الإسكندرية لحضور مراسم الدفن، إذ يدفن «سمير» في مقابر العائلة هناك، وفقًا لوصيته.

وأشارت «غادة إبراهيم» إلى أنها فوجئت بـ«إلهام شاهين»، ترفض ركوبها الأوتوبيس، بحجة اكتمال العدد، وحينما وجدت البعض يقولها اتركيها تعمدت أن يعلو صوتها وتظهر وهي تمنعني من الحضور أمام الجميع.

وتابعت “غادة” قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا إلهام يا بنت عفاف.. حرام عليكي.. دة أنا جاية صايمة ومن حقي احضر جنازة زميلي وأخويا زيي زي أي حد.. لية تمنعني أودع أقرب صديق ليا، ده هو الوحيد اللي وقف جنبي في أصعب الأوقات، ووقت ما الكل اتهمني بحاجات هو وقف وكذبهم كلهم».

وأضافت: “أنا إسكندرانية أصلًا ومعايا عربيتي كان ممكن آجي بعربيتي، بس قلت نبقى مع بعض كلنا، أول ما جيت قربت، قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد.. إلهام بنت سعاد.. إلهام شلبي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها أصلا”.

وعن إلهام شلبي قالت غادة ابراهيم: “والله كلكم عرفينها، مش هقول أسماء أصلًا.. حبسي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف وإلهام بنت سعاد.. واحد زي سمير الراجل المحترم البني آدم الإنسان دا، ربنا حرمنا منهم اللهم لا اعتراض، وهناك ناس وحشة بترازي فينا”.

واختمت الفنانة غادة إبراهيم: “يا رب اللهم لا اعتراض يا رب خدهم.. خد الناس الوحشة يا رب خلاص تعبنا”،