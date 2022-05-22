تحولات إستراتيجية عالمية.. اليابان تتخلى عن حيادها السلمي لأول مرة منذ عام 1945، خوفاً من الصين

"يديعوت أحرونوت" تكشف عن استعدادات "حماس والجهاد" للمعركة المقبلة في ضوء تطور سلاحهما بعد "سيف القدس"
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