"يديعوت أحرونوت" تكشف عن استعدادات "حماس والجهاد" للمعركة المقبلة في ضوء تطور سلاحهما بعد "سيف القدس"
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جرينتش+2 12:57
“الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48” ينعى الشاعر الكبير مظفّر النوّاب
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