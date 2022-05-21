وداعــــــــــــاً مظفر النواب

قصيدة “البراءة” هي من أجمل وأروع ابداعات مظفر النواب, خاصة وانه كتبها بالعامية العراقية وألقاها بصوته الحزين المؤثر. وقصتها تعود الى الستينات من القرن الماضي حين كانت أجهزة الامن في العراق تلقي القبض على المناضلين الثوريين وتقوم بتعذيبهم الى أن تجبر الواحد منهم على “البراءة” من الحزب او التنظيم فتقوم عندها بالافراج عنه بعد ان تنشر تلك البراءة في الجريدة ليرى الناس كيف يتراجع المناضل وينكسر.

والقصيدة على لسان أم تخاطب ابنها المسجون وتحذره من البراءة بأشد العبارات، وتقول له ان كل شيء في الدنيا يهون ولا البراءة : “يا ابني التشلب يرظع من حليبي ولا ابن يشمر لي خبزه من البراءة” لأن “البراءة تظل مدى الأيام عفنه”.

وهذه القصيدة كاملة , وهي من قسمين الاول بلسان الام والثاني على لسان الاخت.

وتختم القصيدة بـ ” مثل ما تبرّيت من شعبك تبيرّنا من اسمك ,,, يا شعب هذا التشوفه موش ابنّا”.

الأم:

يا بني ظلعك من رجيته

لظلعي جبرته وبنيته

واحسب الشيب اللي من عمرك جنيته

يا بني طش العمى بعيني

وجيتك بعين القلب أدبي على الدرب المشيته

شيلة العلاكة يا بني

تذكّر جفوفي بلعب عمرك عليهن

سنة وجفوفك وردتين على راسي

وبيج أناغي كل فرح عمري النسيته

يابني شوفك يبعث الماي الزلال بعودي و أحيا

وانه ميته

أبيض عيونك لبن صدري

وسواد عيونك الليل اللي عِد مهدك بجيته

وأبنك التوه يناغي الخرز بالكاروك يابني

كتله لاتخاف اليتم جده

كتله يابن وليدي من يجبر على الأيام

تلكه حزام ابوك الماطواني وما طويته

تلكه منه خطوط اضمهن حدر ضلعي

لحد ما موت بعز على السر الحويته

ياعمد بيتي وكمر ليلي

وربيع الشيب والعمر الجنيته

جيت اهزك يا عمد بيتي

يكون الدهر ظعظع عظم منك للخيانة

وساومت جرحك على الخسة وخفيته

يابني خلي الجرح ينظف

خله يرعف

خله ينزف

يا بني الجرح اليرفض شداده

علم الثوار يرفرف

يابني الجلب يرضع من حليبي

ولا ابن يشمر لي خبزة من البراءة

يابني ياكلني الجرب عظم ولحم

وتموت عيني ولا دناءة

يابني هاي ايام بفرزنها الكحط ايام محنة

يا بني لا تلثم شرفنا

يا بني يا وليدي البراءة تظل مدى الأيام عفنة

تدري يابني بكل براءة

كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه

وخلي ايدك على شيبي

واحلف بطاهر حليبي

كطرة كطره

وبنظر عيني العميته

قلي ما اهدم حزب بيدي بنيته

الاخت:

خوي كابلت السجن

حر وبرد ليلي ونهاري

تحملت لجلك شتايم على عرضي

واشعلت ليلي بنهاري

تالي تهتكني بخلك وصلة جريدة

كرة عيونك يخوي بهاي جازيت انتظاري

بهاي اكابل كل اخت تنتظر منك ثار لعرضها

بهاي اكابل امهات اناس وهمومي افضها

جنت ارضى اتدوس اعظامي

وكلك حيل رضها

جنت ارضى تذبح جنيني

ولا براءة عار متبركع تجيني

ولا تكون الكاع تبلعني ش خبر الناس

والينشد شكله

شلون عيني تجابل عيون المحلة

شلون اوصفك وانت كلك عار وذلة

بعد كالك ارض وبانا وخبز

لاتصل يمنة وهاك اخذ عار الجريدة

ولف ضميرك والكرامة

مثل ما تبريت من شعبك

تبيرنا من اسمك

يا شعب هذا التشوفه موش ابنّا

عمان

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