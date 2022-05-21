طقس جاف ومغبر اليوم السبت وكتلة هوائية لطيفة ورطبة غدا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم السبت، وتسود اجواء جافة ومغبرة في العديد من مناطق المملكة، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وانعدامها احيانا في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات، ولاسيما في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء يوم الاثنين، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق الى 60كم/ ساعة وتثير الغبار، وخصوصا في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 16، وفي مرتفعات الشراة 31 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 16، وفي مناطق السهول 34 – 17، وفي الاغوار الشمالية 38 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 39 – 22، وفي خليج العقبة 40 – 23 درجة مئوية. –

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