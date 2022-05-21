روسيا ترد الصاع صاعين وتقرر منع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس من دخول أراضيها

قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبنه هانتر، ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: “ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد روسيا، تنشر وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمواطنين الأمريكيين الممنوعين بشكل دائم من دخول روسيا.

وأضاف البيان: “لا تسعى روسيا إلى المواجهة وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي الذي نحترمه دائما عن السلطات الأمريكية ، التي تحرض على الخوف من روسيا”.

وكانت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقد شملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام “سويفت” العالمي للمعاملات المالية.