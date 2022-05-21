العبابنة نقيبا للصيادلة والقدومي لأطباء الأسنان والدحيات للاطباء البيطريين

فاز مرشح قائمة تحديث وبناء، الدكتور محمد عبابنة بمركز نقيب الصيادلة بانتخابات النقابة التي جرت امس الجمعة.

وقد حصل عبابنة على 1444 صوتا مقابل 651 صوتا لمنافسه مرشح قائمة نقابتي أقوى، الدكتور معين الشريف، فيما تم احتساب 21 ورقة بيضاء.

وقد أدلى 2120 صيدلانيا وصيدلانية من أصل 7779 بأصواتهم في انتخابات نقابتهم التي جرت في مدينة الحسين للشباب في عمان وإربد والزرقاء والسلط وجرش وعجلون والمفرق ومادبا والكرك والطفيلة والعقبة.

كما فاز مرشح قائمة النقابية للتغيير، الدكتور عازم القدومي، بمركز نقيب أطباء الأسنان لدورة ثانية في الانتخابات التي جرت امس الجمعة، بعد أن تفوق على منافسه مرشح قائمة إنقاذ، الدكتور عمر القواسمي.

وقد حصل القدومي على 1355 صوتا مقابل 399 صوتا لمنافسه، فيما بلغت عدد الأوراق البيضاء 65 ورقة.

وشارك في الانتخابات 1818 طبيبا وطبيبة أسنان من أصل 3595 طبيبا وطبيبة يحق لهم الاقتراع.

وجرت الانتخابات في مجمع النقابات المهنية في عمان وفروع النقابة في إربد والكرك والعقبة.

كما انتخب الاطباء البيطريون، امس الجمعة، الدكتور أحمد الدحيات نقيبا لمجلسهم، حيث حصد الدحيات 288 صوتا، مقابل 96 لمنافسه الدكتور بسام الشديفات.