الدفاعات الجوية السورية تتصدى ليلة امس لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق ادى الى ارتقاء 3 شهداء/ فيديو

دمشق- سانا

ارتقى ثلاثة شهداء ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق ليلة امس .

وقال مصدر عسكري في تصريح لسانا إنه حوالي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم (امس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي 13 مايو الجاري أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم طفلا، في عدوان إسرائيلي مماثل على مدينة مصياف بريف حماة.

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف #دمشق#سوريا#قصف pic.twitter.com/e2NCDfirfU — وكالة ليوان الإخبارية (@liwanapp) May 20, 2022