“الأشغال” تحذر من تدني الرؤية على الطرق الخارجية بسبب الغبار

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، وخصوصًا على الطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

وأكدت جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، موضحة ان كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية، لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة ذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

هذا وقد اعلن نائب مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد علي القضاة، اليوم السبت، إنه لا يوجد إغلاقات على الطرق بسبب الأجواء المغبرة، مشيرا لانتشار الدوريات لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بالحالة الجوية.

وأضاف أن الإعاقة موجودة بمدى الرؤية في بعض الطرق ولكنها تسمح بالمسير بحذر.

وبين أن هناك خططا للتعامل مع الحالة الجوية بحال تطورها عبر إغلاق الطرق.