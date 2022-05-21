وفقا لموقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.. أردوغان ينقم على رئيس مخابراته "فيدان" ويتهمه بالتواطؤ ضده والعمل لوراثته
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“الأشغال” تحذر من تدني الرؤية على الطرق الخارجية بسبب الغبار
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