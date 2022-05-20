وفقاً لقدراتهما العسكرية المتنامية.. “حماس” و”الجهاد” تتقدمان بخطى واسعة ومتتابعة على طريق التحرير/ فيديو

أكّد نائب قائد هيئة أركان كتائب القسام مروان عيسى (أبو البراء) أنّ “معركة سيف القدس ستكون البداية للأيام السوداء التي تنتظر العدو الصهيوني من أجل زواله”.

وشدد عيسى، في مقطع مسجل خلال فيلم عرض لتأبين شقيقه الشهيد وائل عيسى، على أنّ “سيف القدس ستكون لها تداعيات استراتيجية على كيان العدو الغاصب وعلى مستقبله في أرض فلسطين”، مضيفاً أنّ “دماء الشهداء ستكون جسر التحرير والعودة للشعب الفلسطيني”.

وارتقى الشهيد القائد وائل عيسى برفقة القائد القسامي حسن القهوجي، في إثر قصف صهيوني استهدفهم خلال معركة “سيف القدس” العام الماضي.

يذكر أنّ معركة “سيف القدس”، التي بدأت في 10 أيّار/مايو من العام الماضي، تواصلت لـ 11 يوماً، وانتهت بتوقيع اتفاق على وقف إطلاق النار. وقامت المقاومة الفلسطينية خلال المعركة باستهداف مراكز إسرائيلية هامة، واستهدفت خلالها تل أبيب.

وعرضت كتائب “عز الدين القسّام”، في الذكرى السنوية الأولى لمـ”سيف القدس”، صوراً للأسلحة التي دخلت الخدمة لأول مرة خلال المعركة، متحدثةً عن مميزاتها.

ومن الأسلحة التي كشفت عنها كتائب القسّام، صاروخ “ayyash 250 k”، مشيرةً إلى أنّ تسميته جاءت “تيمناً بالقائد المهندس يحيى عياش”. وأكّدت أنّ “هذا الصاروخ يتميز بقوة تدميرية هي الأكبر، حيث يصل مداه إلى أكثر من 250 كيلو متر”.

السلاح العسكري الثاني التي تحدثت عنه كتائب القسام، هو صاروخ “A120″، لافتةً إلى أنّ تسميته جاءت “تيمناً بالشهيد القائد رائد العطار”. وأضافت أنّ لهذا الصاروخ أيضاً “قوة تدميرية عالية إذ يصل مداه إلى 120 كيلو متر”.

وكذلك كشفت عن صاروخ “SH85″، وهو سُمي هكذا “تيمّناً بالشهيد القائد محمد أبو شمالة”، موضحةً أنّ “مداه يصل إلى 85 كيلو ميتر”، وأنّ له “قدرة تدميرية عالية”.

وتحدّثت كتائب القسام أيضاً عن طائرات “شهاب” الانتحارية، والمصنّعة محلياً، مشيرةً إلى أنّها نفّذت عدة مهمات من بينها “استهداف مصنع الكيماويات في مغتصبة نير عوز، واستهداف منصة الغاز قبالة سواحل غزة”.

أمّا السلاح الأخير الذي عرضته هي طائرات “الزواري” المسيرة للاستطلاع، والمصنعة محلياً، لافتةً إلى أنّ تسميتها “جاءت تيمناً بالشهيد القائد التونسي محمد الزواري”. وذكرت أنّها “نفّذت مهمات رصد واستطلاع لمواقع العدو ومغتصباته خلال معركة سيف القدس”.

سرايا القدس تعرض لأول مرة مشاهد جوية للمستوطنات

ومن جانبها، كشفت سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي عن مشاهد تعرض لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة التقطتها مسيرات.

وقد وأظهر الفيديو الذي نشرته السرايا ضمن عرض “استطلاع الحافة “، مشاهد جوية تُعرض لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، التقطتها عبر مسيراتها.