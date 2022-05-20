سورية تطالب العالم برفض أطماع أردوغان الإحتلالية، وتؤكد أنها ستواجهها بسائر الوسائل، دفاعاً عن وحدة شعبها وأرضها
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جرينتش+2 05:53
وفقاً لقدراتهما العسكرية المتنامية.. “حماس” و”الجهاد” تتقدمان بخطى واسعة ومتتابعة على طريق التحرير/ فيديو
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