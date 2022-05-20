وفاة الفنان المصري سمير صبري بعد مشوار فني حافل/ فيديو

توفي الفنان المصري سمير صبري، ظهر اليوم الجمعة، عن عمر 86 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا يصل إلى 140 فيلما و40 مسلسلا تليفزيونيا وإذاعيا، وعدد من البرامج والمسرحيات والفوازير.

وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية منير مكرم عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “الدوام لله. الفنان سمير صبري”.

وقد تقاطر على جثمان الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذى توفى بداخله، كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجمة الكبيرة يسرا، والنجمة الكبيرة سميرة أحمد،

كما حرص على الحضور أيضًا والتواجد كل من نهال عنبر وعمرو الليثي وبوسي شلبي، ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير غدا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وكان صبري قد خرج لتوه من المستشفى بعد فترة علاج، وكان يقضي نقاهته في أحد الفنادق وسط القاهرة.

وقدم صبري مؤخرا كتابا بعنوان “حكايات العمر كله”، الذي يحكي مذكراته الفنية ومشواره في عالم الفن وتقديم البرامج والفوازير.

صبري من مواليد مدينة الإسكندرية في 27 ديسمبر عام 1936، وبدأ مذيعا في الراديو باللغة الإنجليزية ثم اتجه لعالم الفن عام 1959.

وقد ارتبط الفنان سمير صبري بعلاقة قوية مع عبد الحليم حافظ، حينما تبناه العندليب بعد ما انفصل والده عن والدته، وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج أوروبى، ثم ينطلق بعدها في عالم التمثيل والشهرة والنجومية.

وأسس الفنان الراحل مع كل من الكاتب رفيق الصبان والمخرجين يوسف شاهين وحسين كمال، نقابة فنية سميت باسم “الأحرار المنفتحين”.

ومن أشهر أعماله أفلام “اللص والكلاب” و”أخطر رجل في العالم” و”البحث عن فضيحة” و”التوت والنبوت” و”جحيم تحت الماء” و”وبالوالدين إحسانا”، فضلا عن مسلسلات أشهرها “قضية رأي عام” و”حضرة المتهم أبي”، وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير “هذا المساء”، كما حصد مجموعة كبيرة من الجوائز الفنية.

كما كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات، وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وكُرّم صبري عن مجمل مشواره الفني خلال الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد من أبناء جيله من بينهم الفنانة نيللي.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى،