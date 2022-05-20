سورية تطالب العالم برفض أطماع أردوغان الإحتلالية، وتؤكد أنها ستواجهها بسائر الوسائل، دفاعاً عن وحدة شعبها وأرضها
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مُبدع قصيده “القدس عروس عروبتكم”.. رحيل فارس الكلمة والموقف الشاعر العراقي مظفر النواب بعد صراع مع المرض
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