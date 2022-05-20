عطلة رسميَّة يوم الخميس المقبل احتفاءً بعيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين

عمان 20 أيار (بترا)- احتفاءً بعيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الذي يُصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من أيَّار، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا رسميَّا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها يوم الخميس، الموافق للسَّادس والعشرين من أيَّار.

كما نصَّ البلاغ على أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيَّار في تمام السَّاعة الثَّانية ظهراً، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة العزيزة في مختلف محافظات المملكة، والتي ستبدأ في تمام السَّاعة الخامسة مساءً.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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