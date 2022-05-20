سورية تطالب العالم برفض أطماع أردوغان الإحتلالية، وتؤكد أنها ستواجهها بسائر الوسائل، دفاعاً عن وحدة شعبها وأرضها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:55
رغم جراح سوريا النازفة.. ارياف دمشق تحتفل بمهرجان قطاف ذهبها الخاص: الوردة الشامية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني