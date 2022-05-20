سورية تطالب العالم برفض أطماع أردوغان الإحتلالية، وتؤكد أنها ستواجهها بسائر الوسائل، دفاعاً عن وحدة شعبها وأرضها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:55
الدفاع المدني ينتشل مركبة سقطت في قناة الملك عبد الله
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني