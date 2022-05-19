3 وفيات و6 إصابات في حادثي سير على طريقي الـ 100 والصحراوي



توفي 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون نتيجة حادثي سير منفصلين وقعا على طريقي الـ 100 والصحراوي، وفق ما أفادت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام اليوم الخميس.

وأشارت الإدارة إلى “وقوع فجر هذا اليوم (الخميس) حادث تصادم بين مركبتين على طريق الـ 100 ما بعد جسر الترخيص باتجاه الزرقاء، نجم عنه وفاه وإصابة متوسطة، وتم التعامل مع الحادث من قبل مجموعاتنا وإزالة العوائق”.

وكذلك، تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، صباح اليوم الخميس، مع “حادث تدهور لمركبة ما بعد جسر الحسا باتجاه الجنوب أدى إلى استقرار المركبة على الجهة المقابلة، ونجم عنه وفاتان و5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى وإزالة العوائق عن حرم الشارع العام”.

وبحسب ادارة الدوريات فان سبب الحادث يعود الى “تغيير المسرب بشكل مفاجئ” .