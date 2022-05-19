إرادة ملكية بتقبل توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
أهم العناوين
جرينتش+2 08:31
صحيفة هآرتس العبرية تعلن بوقاحة ان الجيش الاسرائيلي لن يحقق في جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني