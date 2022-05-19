البلبيسي: الأردن لم يسجّل أية وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع

قال مستشار رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن المراكز الأميركية للوقابة من الأمراض صنفت الأردن ضمن المستوى منخفض الخطورة في انتشار كورونا، مما يعكس الوضع الوبائي الطبيعي في الأردن.

وأضاف لقناة المملكة، “أن الأردن لم يسجّل “أي وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع، وانخفضت الإصابات بشكل كبير”.

البلبيسي، قال إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، رفعت توصية إلى الحكومة ووزارة الصحة لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع تفضيل ارتدائها لغايات الوقاية الشخصية، خاصة في الأماكن عالية الخطورة مثل الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وعن انتهاء أزمة كورونا في الأردن، أوضح أن “الأردن لا يعلن نهاية الوباء، والأمر محصور في منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الوباء لا يزال مستمرا في عدة مناطق في العالم”.

وقال: “نتأمل أن نصل إلى أكثر من 80% من نسبة التطعيم في الأردن للأشخاص المطعمين بجرعتين للحفاظ على هذه المنجزات والتصنيف المنخفض في انتشار الوباء”، وفق البلبيسي.

وعن الاستثناءات الممنوحة لبعض الأشخاص من تلقي المطاعيم، قال إن “بعض الحالات أخذت موافقة على الاستثناء من المطعوم، وهي أعداد قليلة، حيث جرى إعفاء الأشخاص الذي لديهم حساسية مفرطة، ومن تلقى الجرعة الأولى وظهرت لديهم حساسية شديدة جرى إعفاؤهم من تلقي الثانية”.