إرادة ملكية بتقبل توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
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البلبيسي: الأردن لم يسجّل أية وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع
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