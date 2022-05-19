إرادة ملكية بتقبل توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
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جرينتش+2 08:39
الاحتلال يعتقل اليوم 15 شاباً من الضفة، بينهم 4 من بيت ريما
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