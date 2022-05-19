الاحتلال يعتقل اليوم 15 شاباً من الضفة، بينهم 4 من بيت ريما

رام الله- معا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنا من محافظات الضفة.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة بيت ريما، وهم: مجدي منير الريماوي (34 عاما)، وأحمد خالد الريماوي (29 عاما)، وبلال الريماوي (18 عاما)ن ونسيم حسني البرغوثي (28 عاما)،

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من المدينة، وهم: صفوت ابراهيم النتشة (20 عاما)، والتوأم أحمد ومحمود يسري العويوي، ومحمد حمدي العويوي.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال: مهدي أحمد توفيق (18 عاما)، وابن عمه توفيق علي توفيق (16 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى (18 عاما)، من بلدة الخضر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: إسماعيل أبو لطيفة من مخيم قلنديا، وقصي بدوان، ومهتدي عياش (24 عاما)، من بلدة بدو.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ابراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.