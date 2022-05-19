أجواء معتدلة اليوم الخميس، وحارة نسبيا الجمعة والسبت

تكون الأجواء، اليوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار، تتحول مساء إلى شمالية غربية.

وتتأثر المملكة يوم الأحد، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، ومثيرة للغبار على فترات، وخصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 22، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 22 درجة مئوية.

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