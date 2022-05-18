مواجهات مسلحة بين شبان المقاومة وقوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة ومخيم جنين واعتقال المجاهد أسيد تركمان/ فيديو

جنين – اندلعت صباح اليوم الأربعاء، مواجهات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطناً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

فقد تسللت وحدات اسرائيلية خاصة متخفية بسيارات تحمل لوحة ترخيص فلسطينية الى المنطقة، ثم اقتحمت مدينة جنين ومخيمها 40 دورية عسكرية، وحاصرت عدة أحياء واقتحمت عدة منازل، ونصبت فرق قناصة في مواقع عدة.

وأعلنت “كتيبة جنين” أنها تخوض عدة اشتباكات مع قوات الاحتلال.

واعتقلت القوات أسيد تركمان، من مخيم جنين، وأفادت عائلة الشاب تركمان ، بأن عشرات الجنود اقتحموا منزلها ودمروا محتوياته قبل اعتقال ابنهم.

كما اعتقلت الشاب وارد محمد سمودي من بلدة اليامون غرب جنين.

واقتحمت القوات قرية تل غرب نابلس، واعتقلت محمد جهاد يامين.

وفي قرية دير استيا بمنطقة سلفيت، اعتقلت القوات أمجد حامد سحبان.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، نور القاضي، ومحمود الهور، وساجد الهور، وأحمد غنيمات، وخالد القدسي، ومروان أبو فارة، ومعروف أبو فارة، وشادي غنيمات، وجميعهم أسرى محررون.

كما اعتقلت أيمن أبو عرقوب من السموع جنوب الخليل، ومحمد سلهب التميمي من الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات عيسى خضر جاد الله من بلدة الخضر، ومحمد عطا الله وأيوب عطا الله، وهما أبناء عم الشهـيد معتصم عطا الله الذي ارتقى قبل عشرة أيام في مستوطنة قرب تقوع.

مصادر محلية: "لحظة اعتقال الاحــتــ.ـلال للشاب أسيد تركمان من حي الهدف في جنين". pic.twitter.com/3ZWHY0ZzrU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 18, 2022