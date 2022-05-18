منظمة استيطانية تدعو لتفكيك قبة الصخرة وتدشين “الهيكل”

القدس- دعت منظمة “لاهافا” الاستيطانية إلى تفكيك قبة الصخرة وتدشين “الهيكل” المزعوم، في ساحات المسجد الأقصى.

ونشر رئيس منظمة “لاهافا” بنتسي غوبشتاين، إعلاناً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دعا فيه “منظمات الهيكل” واليمين إلى الحشد، الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى “يوم القدس”، من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد “الهيكل”.

وقال غوبشتاين إن “ما يسمى يوم القدس الذي يصادف الأحد المقبل، هو يوم البدء بهدم قبة الصخرة”.

وفي 28 أيار العبري والذي يوافق هذا العام الأحد المقبل، يحتفل عناصر اليمين المتطرف بما يسمى “يوم القدس”، وهي المناسبة العبرية التي حاول اليمين المتطرف خلالها تنظيم اقتحام 28 رمضان الماضي للمسجد الأقصى، وانطلقت فيها معركة “سيف القدس”.

وكانت “لاهافا” قد دعت خلال رمضان العام الماضي إلى “تأديب العرب” وعبأت جمهورها وعناصرها لإحضار مسلحين بما يستطيعون من أدوات إلى ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وهو ما أدى في حينه إلى اشتعال مواجهات هبة باب العامود.

وتدعو هافانا بشكل صريح وعلني إلى طرد جميع العرب من أرض فلسطين التاريخية.